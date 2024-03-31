Работа ФСБ по задержанию террористов в Дагестане попала на видео

Фото: fsb.ru

В Сети появились первые кадры с места контртеррористической операции в дагестанских Махачкале и Каспийске, где спецназ ФСБ заблокировал террористов, передают «Известия». Известно, что в зоне КТО оцеплены сектора, задействована спецтехника, жители близлежащих домов эвакуированы.

Несколько террористов заблокированы в своих квартирах. Спецслужбы получили информацию о том, что есть вооруженные люди, причастные к террористической деятельности, — говорится в сообщении издания.

Как отметили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), сигнал о подозреваемых поступил в спецслужбы в ночь с 30 на 31 марта. После этого на их адреса был направлен спецназ ФСБ, силовики заблокировали несколько квартир в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, координацию операции взял на себя оперативный штаб НАК.

Ранее спецназ ФСБ ликвидировал шестерых боевиков в ходе контртеррористической операции в Карабулаке в Республике Ингушетия. Уточняется, что злоумышленники входили в состав террористической ячейки, координируемой кураторами из-за рубежа. В результате операции никто из силовиков и мирных жителей не пострадал.