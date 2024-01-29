Появились новые детали атаки ВСУ на ярославский НПЗ SHOT: ярославский НПЗ пытались атаковать четыре дрона-камикадзе ВСУ

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины запустили по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле четыре дрона-камикадзе. По его информации, только один из них преодолел расстояние 900 километров от границы и долетел до территории предприятия. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, беспилотники запустили с территории Черниговской области на Украине, после чего над Смоленской областью был введен план «Ковер». SHOT сообщает, что три беспилотника рухнули в лесах, а четвертый нейтрализовали и посадили рядом с одной из установок на НПЗ утром 29 января.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что украинский беспилотник над местным НПЗ сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По словам главы региона, возгорания при падении обломков дрона не произошло. Никто не пострадал.

Ранее украинские войска атаковали село Мокрая Орловка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке пострадала мирная жительница: она получила порезы от стекла на лице и руках. Помимо этого, были повреждены два частных домовладения.