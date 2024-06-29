Появились кадры спасения шестерых котят на горящей ферме Сотрудники МЧС спасли из огня шестерых котят в Бору Нижегородской области

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Огонь охватил крестьянско-фермерское хозяйство в селе Кантаурово, расположенном в городском округе Бор Нижегородской области, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Во время разбора и проливки конструкций сотрудники ведомства услышали жалобный писк, им удалось спасти из пожара шестерых котят.

В ходе разборки и проливки конструкций в одном из помещений под полом пожарные услышали жалобный писк. В итоге на свежий воздух были извлечены шесть маленьких котят, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели заботливо выносят котят из сгоревшего здания. Поскольку местонахождение их матери установить не удалось, работники предприятия забрали животных себе. Кроме того, спасатели эвакуировали из горящего здания 10 телят.

Пожарные остановили угрозу распространения огня на уцелевшую часть здания. В настоящее время огонь ликвидирован. Уничтожены хозяйственно-бытовые помещения и часть кровли на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет, — добавили в министерстве.

Ранее в Междуреченске Кемеровской области загорелась квартира после взрыва аккумулятора электровелосипеда. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня кота, который находился в тяжелом состоянии. Его вернули к жизни при помощи переносного аппарата искусственной вентиляции легких.