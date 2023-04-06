Опубликованы видеокадры допроса треш-стримера, избившего дочку СК показал кадры допроса треш-стримера Серова, избившего дочку

Фото: t.me/su_skr37

Допрос Дмитрия Серова

Задержанный треш-стример из Ивановской области Дмитрий Серов заявил, что ударил дочку во время прямого эфира из-за того, что она общалась с подписчиками. Видео допроса блогера опубликовало региональное управление СК России. Мужчина не смог объяснить, что именно его разозлило и почему он назвал себя педофилом.

Ну она, там, разговаривала, там, с подписчиками о чем-то там, в такие моменты что-то отвечала. И как-то вот... Эмоционально просто, — сказал Серов.

Детский омбудсмен Ивановской области Татьяна Океанская подтвердила RT, что девочка является дочерью блогера. Как только будет доказан факт жестокого обращения с несовершеннолетней, будет поставлен вопрос об ограничении или лишении прав, отметила она.

Сейчас ребенок находится с мамой. Родители давно в разводе, и ребенок с отцом не живет. С девочкой сейчас все в порядке, — сказала Океанская.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об истязании ребенка.

Ранее стало известно, что Серов во время стрима довел девочку до слез и бил ее, когда она пыталась вырваться. Мужчина, предположительно, ранее отбывал срок за изнасилование. Девочка на видео — дочь блогера от бывшей жены. Супруга развелась с Серовым, обвинив его в домашнем насилии. Женщина сообщила, что он сломал ей нос, колено и палец.