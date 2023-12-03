Появились фото редчайшего северного сияния на Дальнем востоке Жители Хабаровского края увидели редкое северное сияние

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жители Хабаровского края в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое северное сияние, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Хабаровские авиалинии». такое природное явление можно было увидеть и в других регионах Дальнего Востока, с 23:00 часов по хабаровскому времени, его продолжительность составляла от 15 минут до часа.

Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление. Северное сияние дальневосточники фиксировали примерно с 23:00 по хабаровскому времени. Небеса в разных точках региона светились от 15 минут до часа, — говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье 23 апреля люди могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стал большой выброс солнечной массы, которая попала на Землю. Также сияние зафиксировали в небе над Санкт-Петербургом. В ночь на 24 апреля северное сияние можно было увидеть в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.

Ранее жителей Новосибирска встревожили серо-желтые пятна на реке Иня, новосибирцы приняли их за выбросы опасных отходов. Выяснилось, что это было редкое природное явление под названием снежура.