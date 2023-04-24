Жители Москвы и Подмосковья увидели северное сияние

Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

В Москве и Подмосковье вечером 23 апреля люди могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стал большой выброс солнечной массы, которая попала на Землю. Также сияние зафиксировали в небе над Санкт-Петербургом. Кадры природного события опубликовал Telegram-канал NEWS.ru.

Как отмечает «Лента.ру», в ночь на понедельник, 24 апреля, северное сияние можно будет увидеть также в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.

Ранее «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На фото видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.

Также сообщалось, что пилот рейса Куусамо — Хельсинки авиакомпании Finnair развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние. Для этого ему пришлось совершить поворот в небе на 360 градусов. Фотографиями в социальных сетях поделилась одна из пассажирок. Она также поблагодарила капитана рейса за подаренные впечатления