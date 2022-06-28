Посёлки для врачей появятся в четырёх округах России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посёлки для врачей появятся в Богородском округе, Домодедово, Ступино и Сергиевом Посаде, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв РИАМО. На земельные участки под строительство домов в Богородском округе уже выдали более 20 первых сертификатов.

По новой областной программе в Богородском округе 185 медиков получат земельные участки и смогут начать строить там свои дома. Программу «Посёлок для врачей» мы реализуем в четырёх пилотных городских округах: помимо Богородского, землю под строительство медики получают в Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде, — сказал Воробьёв.

Благодарность за посёлки выразила врач функциональной диагностики Татьяна Попова. По её словам, это отличная идея, которая позволит медработникам жить рядом с коллегами и единомышленниками. Врач отметила помощь с проведением коммуникаций, близость к школе и саду, а главное — к месту работы.

18 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что Минздрав подготовит изменения в системе оплаты труда медиков в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год. Такое заявление министр сделал после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал обратить внимание на маленькие зарплаты медработников со стажем и посоветовал пересмотреть схему выплат.