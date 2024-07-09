Порядка 600 тысяч человек остались без света на юге России Минэнерго: почти 600 тысяч человек остались без света на юге РФ из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 600 тысяч человек остались без света в четырех регионах на юге России, сообщили в Минэнерго. Причиной массовых нарушений электроснабжения стала аномально высокая температура воздуха.

Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России, — говорится в сообщении.

Без энергоснабжения находятся более 324 тысяч человек в Ростовской области, 181 тысяча — в Краснодарском крае и республике Адыгея, 94,3 тысячи — в Астраханской области. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, отметили в министерстве.

Накануне сообщалось, что в Крыму из-за аномальной жары в некоторых населенных пунктах произошли аварии. Высокая температура воздуха и увеличение нагрузки на сеть электроснабжения привели к аварийному отключению нескольких подстанций.

Ранее жители нескольких населенных пунктов Чеховского городского округа в Московской области пожаловались, что остались без воды и электричества в 30-градусную жару. Они утверждают, что их заранее не предупреждали об отключении. Уведомление от властей пришло спустя несколько часов отсутствия коммунальных услуг.