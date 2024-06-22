Портрет Шатунова с автографом к годовщине смерти оценили в 50 тысяч рублей На «Авито» за 50 тысяч рублей продают портрет Юрия Шатунова с автографом

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Портрет с автографом певца Юрия Шатунова выставил на продажу пользователь «Авито» из Новосибирска. Товар обойдется покупателю в 50 тысяч рублей. Объявление появилось накануне годовщины смерти солиста группы «Ласковый май».

По данным сайта, продавец живет рядом с метро «Золотая нива». Обладатель портрета утверждает, что автограф Шатунова настоящий.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ранее заявил о нелюбви солиста группы к трусам. Он объяснил это тем, что в детском доме, где вырос исполнитель, были проблемы со стиркой нижнего белья. Стирали там раз в неделю. Поэтому, отметил Разин, белье всегда было грязное.

Когда у группы появился администратор, в его обязанности вошла стирка трусов и носков. Однако он не занимался этим, потому Шатунов так и не начал носить нижнее белье. Также певец носил кроссовки без носков.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Певца не стало в связи с обширным инфарктом. Шатунову было 48 лет. Артист гастролировал до последнего. Выступления Шатунова всегда отмечались аншлагом. Певец разбивал сердца миллионам советских девочек, девушек и женщин. Наиболее известные его песни — «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство».