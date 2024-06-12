«Понесут наказание»: глава Бурятии о задержанных за избиение девушки Глава Бурятии: участники избиения девушки установлены и понесут наказание

Личности всех участников жестокого избиения девушки в Бурятии установлены, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. По его словам, и сами подростки, и их родители понесут наказание. Цыденов также отметил, что подобные поступки недопустимы.

Держу ситуацию на контроле. <...> Виновные в любом случае понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены. Такие безобразные поступки категорически недопустимы, — написал он.

Глава Бурятии уточнил, что все причастные к избиению девушки растут в проблемных семьях. Некоторых из родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления и за неисполнение родительских обязанностей, добавил он.

В СУ СК России по Бурятии сообщили, что в селе Хойтобэе утром 10 июня толпа подростков избила 15-летнюю девушку. Она рассказала матери о случившемся, однако та не обратилась в полицию. Правоохранители узнали об избиении из соцсетей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что группа подростков на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге бросала в дворника-мигранта стекло, а потом один из парней вонзил в него нож. Пострадавшего доставили в реанимацию, а хулиганов — в полицию, возбуждено уголовное дело.