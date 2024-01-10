Полуторагодовалый ребенок отравился чистящим средством в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии полуторагодовалый ребенок отравился чистящим средством для плиты, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу Детской Республиканской клинической больницы (ДРКБ). В медучреждении уточнили, что пациент был доставлен в больницу с острым отравлением.

8 января в приемно-диагностическое отделение ДРКБ доставлен ребенок полутора лет с острым отравлением. Малыш выпил средство бытовой химии для очистки плиты, — рассказали в пресс-службе.

Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. У пострадавшего диагностировали ожог ротовой полости, пищевода и желудка. Он был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас состояние пациента удалось стабилизировать. Ребенку предстоит пройти длительное поэтапное лечение. Также планируется провести хирургическое вмешательство.

В больнице отметили, что каждый год с ожогами пищевода поступает около пяти детей. Родителям напомнили, что бутылки с химикатами и моющими средствами необходимо хранить в недоступном для детей месте.

В Москве годовалый мальчик ранее попал в больницу с сильным отравлением после того, как откусил стебель комнатного цветка, в котором содержится яд. Приехавшие на вызов медики скорой экстренно госпитализировали мальчика и успели оказать ему необходимую помощь.