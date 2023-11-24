Полковника юстиции в Петербурге задержали по подозрению во взяточничестве ФСБ задержала в Петербурге полковника юстиции Шиховцова в связи со взяткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полковника полиции Игоря Шиховцова, сообщает «Фонтанка». По данным издания, задержанного подозревают во взяточничестве.

Согласно оперативным данным, полковник юстиции получил восемь миллионов рублей за услугу, связанную с уголовным делом. Следственный комитет Петербурга в ближайшее время возбудит против Шиховцова уголовное дело.

Ранее Военный суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Суд также лишил его воинского звания «полковник запаса» и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности во властных структурах. Сейчас Сенин в бегах.

До этого Савеловский районный суд в Москве приговорил 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в двукратном размере от суммы взятки — 18,8 млн рублей. Потерпевшим в деле стал его друг и бизнесмен Сергей Лопунов, который выплатил Натарову в качестве взятки за покровительство в бизнесе более 9 млн рублей.