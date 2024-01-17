Полиция возбудила уголовные дела в отношении участников протеста в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовные дела в отношении участников несанкционированной акции протеста, прошедшей в башкирском городе Баймаке, сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу общественного совета МВД региона Рафаила Диваева. Отмечается, что акция стартовала после вынесения приговора местному активисту Фаилю Алчинову, являвшегося членом организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Уголовное дело было возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Согласно российскому законодательству, правонарушителям грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Диваев подчеркнул, что массовые беспорядки представляют угрозу для национальной безопасности, чем обусловлена серьезность наказания.

Это очень серьезная статья Уголовного кодекса РФ, из разряда особо тяжких. <...> Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем, — заявил он.

Алсынов был задержан после выступления у сельского дома культуры, в рамках которого он негативно высказался по отношению к лицам кавказских национальностей и народностей Средней Азии. Он был признан виновным в возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц. Суд приговорил Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.