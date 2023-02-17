Полиция ворвалась в мечеть во время молитвы В Екатеринбурге полиция провела рейд с автоматами в мечети во время молитвы

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные автоматами сотрудники полиции провели рейд в мечети Екатеринбурга во время молитвы, видео инцидента опубликовал портал E1.RU. На кадрах видно, что полицейские заставили верующих покинуть мечеть во время совершения намаза, из-за чего мусульманам пришлось продолжить молитву в грязном снегу на улице.

По данным E1.RU, после службы нескольких человек сразу загрузили в автобусы, толпа мигрантов, которым удалось выйти за территорию, убегала из мечети, не обращая внимания на красный сигнал светофора.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин заявил, что мусульмане России поддерживают президента Владимира Путина в проведении военной операции на Украине. По его словам, они желают главе государства победы. Он подчеркнул, что ни одна арабская страна не ввела санкции против РФ, несмотря на нахождение некоторых в НАТО. Муфтий считает, что это показатель глубокого уважения исламского мира к России.