Российские мусульмане заявили о тотальной поддержке Путина на Украине Главный муфтий России Гайнутдин заявил, что мусульманский мир желает победы Путину на Украине

Равиль Гайнутдин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мусульмане России поддерживают президента Владимира Путина в проведении спецоперации, заявил глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин в эфире «Россия 24». По его словам, они желают главе государства победы.

Весь исламский мир с пониманием относится к решению нашего президента. Они (мусульмане. — NEWS.ru) ждут победы российской политики и абсолютно не заинтересованы в гегемонии одного только государства и создании однополярного мира, — сказал Гайнутдин.

Он подчеркнул, что ни одна арабская страна не ввела санкции против РФ, несмотря на нахождение некоторых в НАТО. Муфтий считает, что это показатель глубокого уважения исламского мира к России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и мусульманские страны заинтересованы в продвижении равноправных и взаимовыгодных отношений. Он отметил, что их объединяет ряд общих стремлений — это приверженность цели демократизации международной жизни и уважение прав народов мира самостоятельно определять свою судьбу.