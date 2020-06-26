Полиция Петербурга задержала участницу одиночного пикета

https://static.news.ru/photo/c7ad4f44-b7e9-11ea-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании в Санкт-Петербурге активистки Марии Малышевой. Она стояла в одиночном пикете с пустым листом.

Девушка будет доставлена в отдел полиции. Малышева была задержана у Гостиного двора. Это уже не первый арест активистки. В январе 2020 года она выходила на улицу против поправок в Конституцию. В тот раз её отпустили без составления протокола.

Ранее в Гатчине был задержан священник-гей Александр Хмелёв. Он вышел с плакатом на одну из улиц города. В руках у него были лозунги «Россия, покайся» и «Желаю мира Украине».

NEWS.ru писал ранее, что 10 марта москвичи неоднократно выходили к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем акции проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва).