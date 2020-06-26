Полиция Петербурга задержала участницу одиночного пикета

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании в Санкт-Петербурге активистки Марии Малышевой. Она стояла в одиночном пикете с пустым листом.
Девушка будет доставлена в отдел полиции. Малышева была задержана у Гостиного двора. Это уже не первый арест активистки. В январе 2020 года она выходила на улицу против поправок в Конституцию. В тот раз её отпустили без составления протокола.
Ранее в Гатчине был задержан священник-гей Александр Хмелёв. Он вышел с плакатом на одну из улиц города. В руках у него были лозунги «Россия, покайся» и «Желаю мира Украине».
NEWS.ru писал ранее, что 10 марта москвичи неоднократно выходили к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем акции проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва).
Добавьте наши новости в избранные источники