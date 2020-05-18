Регионы

Полиция обвинила экс-министра Мурманской области в мошенничестве

17:48, 18 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление МВД по Мурманской области предъявило обвинения в мошенничестве экс-руководителю одного из региональных министерств. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

По месту его проживания 14 мая были проведены обыски, в ходе которых изъято имущество, документы и технические средства. В этот же день мужчина был задержан, — цитирует РИА Новости сообщение мурманской полиции.

Уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 159.

По информации издания NORD-NEWS, подозреваемый — бывший министр здравоохранения Валерий Перетрухин, ныне заведующий областной детской клинической больницей.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) включило аэровокзал Мурманска в список аэропортов с высоким риском заражения коронавирусом.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях