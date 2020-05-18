Полиция обвинила экс-министра Мурманской области в мошенничестве

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Около 50 медиков скончались в Дагестане во время работы в период пандемии коронавируса. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев.

Ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная. Людей с серьёзными проблемами госпитализировали в районные центры, Махачкалу и в другие города. Больницы переполнены, поэтому и большое количество смертей. Умерли уже более 700...