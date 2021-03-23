Полиция нашла наркотики в читинской синагоге

Наркотики и оборудование для их производства нашли в служебном помещении синагоги в Чите. Эту информацию подтвердил сотрудник правоохранительных органов.
Местная иудейская религиозная организация — дом, открытый для всех граждан, желающих приобщиться к историческим ценностям, культурным традициям и языку еврейского народа. Днём здесь проходят занятия по обучению языку и культуре, которые посещают забайкальцы еврейского происхождения, особенно молодёжь. Нас шокировали факты хранения, употребления и производства наркотиков в святом для нас месте, — рассказал «МК в Чите» представитель общины.
Подробности произошедшего в синагоге уточняются.
Городская иудейская религиозная организация входит в Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). В 2020 году ФЕОР выиграла президентский грант на проведение антинаркотической информационной кампании.
Как стало известно порталу, в ближайшее время в Читу должны прибыть два представителя ФЕОР, которые собираются проверить порядок расходования средств, выделяемых на поддержку жителей Забайкальского края с еврейскими корнями.
Ранее следственные органы в Томской области, опираясь на данные ОСБ УМВД РФ по региону, возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции столицы субъекта. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере), писал NEWS.ru.