Полиция нашла наркотики в читинской синагоге

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Наркотики и оборудование для их производства нашли в служебном помещении синагоги в Чите. Эту информацию подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

Местная иудейская религиозная организация — дом, открытый для всех граждан, желающих приобщиться к историческим ценностям, культурным традициям и языку еврейского народа. Днём здесь проходят занятия по обучению языку и культуре, которые посещают забайкальцы еврейского происхождения, особенно молодёжь. Нас шокировали факты хранения, употребления и производства наркотиков в святом для нас месте, — рассказал «МК в Чите» представитель общины.

Подробности произошедшего в синагоге уточняются.

Городская иудейская религиозная организация входит в Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). В 2020 году ФЕОР выиграла президентский грант на проведение антинаркотической информационной кампании.

Как стало известно порталу, в ближайшее время в Читу должны прибыть два представителя ФЕОР, которые собираются проверить порядок расходования средств, выделяемых на поддержку жителей Забайкальского края с еврейскими корнями.

Ранее следственные органы в Томской области, опираясь на данные ОСБ УМВД РФ по региону, возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции столицы субъекта. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере), писал NEWS.ru.