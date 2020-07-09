Полицейским Москвы и Петербурга увеличили зарплату

https://static.news.ru/photo/6dccffa6-c1cb-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 млрд рублей для увеличения окладов полицейским Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 июля.

Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 млрд рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия, — говорится в распоряжении.

Ежемесячная надбавка к окладу в размере 6 тыс. рублей будет положена сотрудникам патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделений охраны, конвоирования и транспортной полиции.

Как писал NEWS.ru, медики, работающие с пациентами, заражёнными коронавирусом, продолжат получать доплату за особые условия труда в июле и августе, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Ранее кабмин установил стимулирующие выплаты на период пандемии с апреля по 30 июня 2020 года. Особо уточняется, что выплаты должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени. Премьер-министр также обязал глав регионов контролировать, чтобы медики получали положенные выплаты в кратчайшие сроки — как только средства попадают в регионы, они сразу должны доводиться до получателей.