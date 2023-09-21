Полицейский выпросил у школьника интимные фото, притворившись женщиной Полицейский из Краснодара развел школьника на интимные фотографии

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Младший сержант краснодарской полиции создал женский профиль в социальной сети «ВКонтакте», после чего познакомился с 13-летним школьником, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Он «развел» ребенка на интимные фотографии, которые позднее выложил в Сеть.

За подобный поступок сержант лишился своей работы. Кроме того, по факту произошедшего было заведено уголовное дело. В настоящий момент проводятся разбирательства.

Ранее в городе Кировске Ленинградской области был задержан 54-летний преподаватель игры на гитаре, подозреваемый в совращении несовершеннолетней ученицы. По данным следствия, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки на протяжении пяти лет.

От действий преподавателя также могла пострадать 12-летняя школьница. В материалах дела говорится, что мужчина приставал к ней у себя дома и в Кировской детской музыкальной школе, где работал учителем.

В ЛНР тем временем задержали мужчину, слившего в Сеть интимные фотографии своей семилетней сестры. Подозреваемый признался в содеянном. Его преступление вскрылось после того, как девочка начала оформлять документы и ее фото было обработано современными программами идентификации.