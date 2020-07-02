Полицейский из Петербурга за мзду разрешил нелегальную очистку канализации

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Инспектора дорожного надзора ГИБДД Красносельского района задержали за взятку в 25 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Полицейский был взят с поличным оперативниками регионального ГУ СБ МВД во время передачи денег в принадлежащем ему автомобиле.

Согласно предварительным данным, инспектор получил взятку за общее покровительство и «закрытые глаза» на деятельность неназванной коммерческой структуры, которая намеревалась проводить очистные работы в канализации на курируемой им территории. Требуемые документы и разрешения у организации отсутствовали.

Как сообщают «Невские новости», вместе с полицейским задержан представитель коммерческой структуры. Возбуждены уголовные дела о даче взятки и получении взятки.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток. Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга до 25 августа арестовал Игоря Касминина и Моджиевского. Ещё двое сотрудников — Николай Развозин и Елена Прудская — отправлены под домашний арест. Всего по делу проходят 12 человек.