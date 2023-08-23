Полицейские потеряли $10 тысяч, кражу которых расследовали В Краснодарском крае полицейские потеряли $10 тысяч, изъятые у пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае пенсионерка заявила о краже $10 тысяч, но спустя сутки нашла их, решив сообщить об этом полиции, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские закрыли дело, но для проверки изъяли деньги, а потом заявили, что потеряли их.

По данным канала, стражи порядка обещали 62-летней жительнице Славянска-на-Кубани вернуть деньги в кратчайшие сроки, но тянули несколько месяцев. Пенсионерка все это время терпеливо ждала, но каждый раз интересовалась у сотрудников, как идут дела с проверкой, пока в конечном итоге полицейские не сказали ей, что потеряли ее наличную валюту.

Женщина не смирилась с потерей $10 тысяч и обратилась в Следственный комитет. Как пишет SHOT, по факту пропажи изъятых долларов уже проводится проверка.

Ранее в Дербенте местный предприниматель потерял на улице более 8 млн рублей, которые могли выпасть из его машины, когда он выходил, так как лежали в водительской дверце. Мужчина проехал весь маршрут заново, но ни одной купюры так и не нашел, после чего дал объявление, пообещав 340 тысяч рублей тому, кто найдет и вернет ему все остальные миллионы. СМИ писали, что дагестанец, торгующий телефонами, собирал нужную сумму для закупки новой партии.