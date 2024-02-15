Полицейские арестовали троих человек за нападения с молотком на прохожих В Волгограде арестованы три человека за нападения на прохожих с молотком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградские правоохранители задержали троих молодых людей, подозреваемых в нападении с молотком на прохожих, сообщает региональное ГУ МВД. По данным полицейских, они подбегали к своим жертвам и, угрожая инструментом, отбирали у них все ценное. Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет.

Полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на группу молодых людей заявили в полицию Тракторозаводского района трое пострадавших. При этом одного из них нападавшие избили, и он был госпитализирован с многочисленными ушибами и переломами.

При допросе подозреваемые сознались в содеянном. Они рассказали, что похищенные вещи сдавали в ломбарды, а деньги тратили на личные нужды. Возбуждено дело, фигуранты находятся под стражей.

Ранее следователи объявили в розыск троих мужчин, подозреваемых в избиении в Ставропольском крае участника СВО. Инцидент произошел в кафе города Невинномысска, где участник СВО ужинал со своим другом. В определенный момент к ним за столик подсели другие посетители. Мужчины вели себя агрессивно, пили чужие напитки и ели еду, из-за чего началась драка. В итоге участника спецоперации повалили на пол и начали избивать ногами.