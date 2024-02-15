Троих мужчин объявили в розыск за избиение участника СВО на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следственные органы объявили в розыск троих мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции (СВО) в Ставропольском крае, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Инцидент произошел в кафе города Невинномысск.

Правоохранительные органы ищут двух уроженцев Республики Дагестан и мужчину родом из Чечни. Конфликт случился 4 февраля в кафе, где участник СВО ужинал в заведении со своим другом. В определенный момент к ним за столик подсели другие посетители. Мужчины вели себя агрессивно, пили чужие напитки и ели еду, из-за чего началась драка. В итоге участника спецоперации повалили на пол и начали избивать ногами. В результате инцидента трое подозреваемых были задержаны.

В Тюмени ранее несколько молодых людей напали на участника спецоперации и избили его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его избили до потери сознания. В областном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что пострадавший был госпитализирован в областную клиническую больницу № 2.