Поездка на лифте закончилась для школьницы переломом позвоночника Школьница из Волгограда сломала позвоночник во время поездки в лифте

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Школьницу из Волгограда госпитализировали со сломанным позвоночником, сообщила пресс-служба СУ СК по Волгоградской области. По данным ведомства, 15-летняя девочка чуть не погибла при резком торможении лифта. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгограда следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту травмирования 15-летней девочки, — заявили в СУ СК.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел утром 4 марта в многоэтажном доме по улице Репина. Когда школьница спускалась на лифте с 13-го этажа, он резко остановился, после чего стал быстро спускаться вниз. Помимо перелома позвоночника девочка получила другие травмы.

По данным Следкома, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге утром 5 марта лифт с людьми упал в жилой многоэтажке. В кабине находилось 15 человек, среди них были дети. Троих взрослых и ребенка доставили в больницу. Остальные от помощи отказались.