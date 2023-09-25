Поджог на ж/д путях в Краснодарском крае остановил движение поездов Baza: диверсант поджег релейные шкафы на ж/д станции Крымская на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленник поджег два релейных и один аккумуляторный шкаф на железной дороге в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, в результате диверсии движение двух поездов было задержано на несколько минут. Поджигателя ищут.

По данным Baza, диверсия была совершена 24 сентября около 07:00 недалеко от железнодорожной станции Крымская в Краснодарском крае. Неизвестный поджег три шкафа с оборудованием, после чего моментально скрылся. Очевидцы заметили огонь и обратились в экстренные службы, вскоре пожар был потушен. В результате диверсии было задержано движение поездов, следующих по направлению Адлер — Анапа и Санкт-Петербург — Новороссийск.

Ранее в Томской области задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому уже предъявили обвинения и заключили под стражу.

До этого студент колледжа и его девушка в Кемеровской области сознались в массовых поджогах на железных дорогах. Пара призналась в поджогах релейных шкафов, электроустановок и вагонов-цистерн. Сейчас злоумышленники под арестом. Против них завели несколько уголовных дел.