Юноша бросил два «коктейля Молотова» в школу под Калининградом «Осторожно, новости»: юноша пытался сжечь кадетский класс под Калининградом

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил со ссылкой на источники, что 17-летний юноша попытался поджечь кадетский класс в здании школы в поселке Корнево Калининградской области. По информации канала, он забросил два «коктейля Молотова» в здание, но они не загорелись. Старшеклассник был задержан.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел утром 27 сентября. Уборщица обнаружила разбитое окно в здании кадетского класса. Рядом она нашла две бутылки с зажигательной смесью, после чего обратилась в полицию. По информации канала, позднее правоохранительные органы вышли на молодого человека, подозреваемого в попытке поджога. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском контрактник вместе с другом бросил «коктейль Молотова» в поезд. Мужчин задержали, они признались в преступлении. Подозреваемых отправили в следственный отдел в Новочеркасск. Задержанный контрактник поддерживал российскую армию и проведение военной спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что в Благовещенске злоумышленник бросил два подожженных «коктейля Молотова» в здание военного комиссариата. По данным Telegram-канала SHOT, обе бутылки с зажигательной смесью потухли, здание военкомата осталось целым.