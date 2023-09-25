Контрактник бросил «коктейль Молотова» в поезд под Ростовом-на-Дону «Осторожно, новости»: под Ростовом контрактник кинул в поезд «коктейль Молотова»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Каменске-Шахтинском служащий контрактник вместе с другом бросил «коктейль Молотова» в поезд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник. По информации канала, мужчин задержали. Мотивы диверсии уточняются.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел на прошлой неделе. 21-летний военнослужащий вместе со своим 20-летним другом бросили бутылку с зажигательной смесью в стоявший на путях тепловоз, после чего попытались скрыться. После задержания они признались в преступлении. Подозреваемых отправили в следственный отдел в Новочеркасск. Отмечается, что задержанный контрактник поддерживал российскую армию и проведение военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске полиция разыскивает злоумышленника, который забросил два подожженных «коктейля Молотова» в здание военного комиссариата. По данным Telegram-канала SHOT, обе бутылки с зажигательной смесью потухли, здание военкомата осталось целым.

Накануне в том же Благовещенске сотрудники полиции задержали двух мужчину и женщину, которые фотографировались у военкомата с «коктейлем Молотова». По данным SHOT, после фотосессии они намеревались поджечь здание по заданию украинских кураторов. На допросе в полиции мужчины признались, что кураторы обещали заплатить им 50 тысяч рублей.