Подросток умер после удара током на неогороженной подстанции В Рязани возбудили дело после смерти подростка от удара током на подстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Рязани попытался проникнуть на территорию трансформаторной подстанции на Восточной окружной дороге, в результате чего он получил удар током, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. От полученного разряда 16-летний юноша погиб на месте. Было возбуждено уголовно дело по факту причинения смерти по неосторожности.

11 июня 2024 года несовершеннолетний подошел к зданию не оборудованной и не огороженной какими-либо предупреждающими знаками трансформаторной подстанции, находящейся на Восточной окружной дороге г. Рязани, и при попытке проникнуть через открытое вентиляционное отверстие внутрь подстанции получил удар током, в результате чего погиб на месте, — заявили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже отреагировал на трагичный инцидент. Он поручил руководителю регионального СК Владимиру Никешкину подготовить доклад о ходе расследования.

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