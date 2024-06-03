Стали известны подробности гибели пенсионерки от удара током в подъезде Mash: рабочий признал вину в гибели пенсионерки от удара током в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вину в гибели пенсионерки от удара током в подъезде дома на улице Первомайской в Москве признал рабочий, который в это время проводил ремонтные работы на детской площадке, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь погибшей Александру. Он пришел, как только пожилую женщину поразило током, и сознался во всем.

Александра также рассказала, что сосед услышал крики ее матери и попытался спасти, однако его самого ударило током. Мужчина выжил и вынес ребенка, которого пенсионерка катила в коляске по пандусу, из подъезда и вызвал экстренные службы.

ГСУ СК по Москве сообщил, что возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители изъяли служебную и техническую документацию и назначили необходимые судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что 67-летняя москвичка коснулась ногой оголенного провода, когда поднимала по пандусу коляску. Провод в подъезде оставили сотрудники, которые проводили ремонтные работы на площадке около дома. Удлинитель с оголенным проводом рабочие подключили к щитку, а кабель бросили под пандус. Нога пенсионерки была сильно обожжена.