Подросток угнал машину, устроил тройное ДТП и сбил ребенка Подросток угнал машину, попал в аварию и сбил ребенка в Улан-Удэ

Фото: MBД Бypятии

Место ДТП в Улан-Удэ

Подросток в Улан-Удэ рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Бурятии. По данным полиции, 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, устроил тройное ДТП и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.

Шестнадцатилетний водитель автомобиля Honda, следуя по улице Пугачева в городе Улан-Удэ, не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, микроавтобусом Fiat Ducato, микрогрузовиком Kia с последующим наездом на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который стоял на автобусной остановке, — говорится в сообщении.

Сбитый ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Никто из участников тройной аварии не пострадал.

В МВД уточнили, что на данный момент проводится проверка, с виновником ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних.

В феврале в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.

Нарушитель уже не в первый раз угоняет автомобиль — в мае 2022 года он также устроил аварию на дороге, в результате которой пострадали два подростка. Юноша состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а незадолго до нового ДТП вернулся из колонии.