Подросток разбился, влетев на полном в ходу в дерево На Камчатке подросток разбился, влетев на полном в ходу в дерево

Фото: СК России по Камчатскому краю

На Камчатке 14-летний подросток разбился насмерть во время катания на лыжах на горе Морозной, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказали в СК, мальчик катался на лыжах и врезался в дерево. Это произошло из-за того, что у него внезапно отстегнулась лыжа — после этого у него произошла смена траектории езды, и он влетел на полном ходу в дерево. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы (ч. 2 ст. 238 УК РФ). <...> В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, ведется допрос очевидцев случившегося, а также проводятся иные следственные действия, направленные на детальное установление обстоятельств произошедшего, — добавили в ведомстве.

Ранее в Челябинской области второклассница умерла после катания с горки на тюбинге. Как рассказали врачи, у девочки были диагностированы травмы грудной клетки.