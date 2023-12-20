Подросток мечтал убить мать и изрезал ее ножом до потери сознания Mash: в Севастополе 17-летний подросток с ножом напал на мать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток из Севастополя напал с ножом на мать, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, 17-летний юноша вел дневник, в котором писал о мечтах убить и изнасиловать родительницу.

Как пишет канал, соседи услышали шум из квартиры, где проживала семья. На стук им никто не открыл, и тогда дверь вскрыли. В квартире обнаружили женщину с множеством ножевых ран. До того как потерять сознание, пострадавшая успела сказать, что на нее напал сын.

Подросток в этот момент сбежал через окно, однако вскоре попался полиции в центре города, где просто гулял. На допросе юноша объяснил свой поступок тем, что поссорился с мамой. В ходе обысков в квартире был найден дневник парня, где он излагал свои планы на счет матери. Сейчас подросток находится под арестом.

Ранее в Москве одиннадцатиклассник расстрелял мужчину, который оскорбил его мать. Конфликт произошел ночью возле жилого дома на Пятницком шоссе, полицию вызвали жильцы, услышавшие звуки выстрелов. Прибывшие сотрудники обнаружили на месте 38-летнего мужчину с ранениями головы, его доставили в больницу.

Нападавшим оказался 17-летний подросток, проживающий в этом же доме. Он объяснил правоохранителям, что у его матери с пострадавшим разгорелся конфликт, в итоге мужчина начал оскорблять женщину. Сын решил заступиться за мать и минимум шесть раз выстрелил в обидчика из травматического оружия. Пистолет, как рассказал школьник, он взял у дяди из сейфа.