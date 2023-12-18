В Москве старшеклассник расстрелял мужчину за оскорбление его матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве одиннадцатиклассник расстрелял мужчину, который оскорбил его мать, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, а в отношении подростка возбудили уголовное дело.

Конфликт произошел в ночь на 17 декабря возле жилого дома на Пятницком шоссе, полицию вызвали жильцы, услышавшие звуки выстрелов. Прибывшие сотрудники обнаружили на месте 38-летнего мужчину с ранениями головы, его доставили в больницу.

Нападавшим оказался 17-летний подросток, проживающий в этом же доме. Он объяснил правоохранителям, что у его матери с пострадавшим разгорелся конфликт, в итоге мужчина начал оскорблять женщину. Сын решил заступиться за мать и минимум шесть раз выстрелил в обидчика из травматического оружия. Пистолет, как рассказал школьник, он взял у дяди из сейфа.

SHOT пишет, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. На стрелявшего заведено уголовное дело за покушение на убийство, ему грозит до десяти лет колонии. Кроме того, его дядю обвиняют в небрежном хранении оружия, он может получить полгода ареста.

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