Студентов российского колледжа накормили супом с мухами и личинками Mash Batash: 12 подростков отравились едой с личинками и мухами в колледже Уфы

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В Уфе 12 учащихся музыкального колледжа отравились обедом в столовой учреждения, сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Башкортостан. По информации Telegram-канала Mash Batash, в супе и курином филе обнаружили мух и личинок.

Как выяснили следователи, питание в учебном заведении организовывает сторонняя организация. В настоящее время сотрудники СКР совместно с полицейскими и экспертами Роспотребнадзора проводят проверку качества питания в школе и устанавливают точные причины отравления подростков. Образцы еды из столовой отправили на экспертизу. По данным Mash Batash, дети жаловались на рвоту и сильные боли в животе. Всех учеников музыкального колледжа отправили на внеплановые каникулы до 25 ноября.

Ранее учащийся одной из школ Москвы выпил чайный напиток, который рекламирует блогер Влад Бумага, и отравился. 12-летнему мальчику стало плохо на перемене, он почувствовал тошноту. Подросток пожаловался на плохое самочувствие учителям, которые затем вызвали скорую помощь. Прибывшая в школу мать ученика от госпитализации сына отказалась. Напиток отправили на экспертизу. В настоящее время администрация учебного заведения и комбинат питания проводят проверку.