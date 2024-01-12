Подростки напали на продавца и украли из магазина алкоголь под Иркутском

Четверо подростков в Усолье-Сибирском украли из магазина алкоголь и распылили в лицо продавцу перцовый баллончик, сообщила пресс-служба главка МВД по Иркутской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Выехавшая следственно-оперативная группа в ходе просмотра видеокамер торговой площадки установила личность подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей города Усолья-Сибирского в возрасте от 15 до 17 лет, — сообщили в полиции.

Опубликовано видео с камер наблюдения. На них видно, как один из подростков в торговом зале прыснул баллончиком в лицо продавщице, после чего злоумышленники покинули магазин.

Двое подростков скрылись с места, испугавшись охраны. Все четверо были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении одного из них возбудили дело по статье УК РФ о разбое, совершенном группой по предварительному сговору.

Ранее в городе Нефтекамске в Башкирии 13-летний подросток угнал машину своего отца и устроил погоню от полицейских. Школьник за рулем Renault Sandero игнорировал требование гаишников остановиться и лишь набирал скорость, пытаясь уйти от преследования, но в какой-то момент потерял контроль над машиной и вынужден был остановиться. Было опубликовано видео погони.