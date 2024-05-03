Подростки лишили школьницу вейпа и скинули в канаву В Ленобласти на девочку наехал мотоциклист ради кражи вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области подростки наехали на мотоцикле на 15-летнюю девочку, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Они попросили у нее закурить, после чего отобрали вейп и скинули школьницу в канаву. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Из кармана [у школьницы] забрали электронную сигарету, после чего скинули девочку в канаву и попытались наехать на нее мотоциклом, — сообщил источник.

78.ru уточняет, что инцидент произошел около станции Дудергоф в СНТ «Можайское». Юноши увидели школьницу с электронной сигаретой на детской площадке и разозлились, когда она отказала им в том, чтобы дать закурить. В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей.

Ранее семиклассница из Ленобласти пожаловалась сотрудникам полиции на неизвестных, которые не заплатили ей две тысячи рублей за «обнаженные» фотографии и потребовали денег на вейп, пригрозив в противном случае разослать компромат одноклассникам и знакомой 13-летнего подростка. Семиклассница поговорила с родителями и отправилась с ними в полицию, чтобы найти и наказать вымогателей.