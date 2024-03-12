Подмосковные звери начали готовиться к весне У подмосковных диких зверей началась весенняя линька

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У животных, обитающих в лесах Московской области, началась весенняя линька, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Министерства экологии и природопользования. Звери сбрасывают зимнюю шерсть в преддверии теплого сезона.

Лисы, белки, зайцы, барсуки, лоси готовятся встретить тепло и охотно избавляются от лишней шерсти, которая согревала их в зимний период, — рассказали в пресс-службе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, для животных период линьки сопровождается сильным стрессом, поскольку сопряжен с высоким расходом сил, из-за чего охота на зверей в Подмосковье в это время запрещена. В связи с этим в ведомстве напомнили, что нарушения, связанные охотничьей или браконьерской деятельностью на территории области, внимательно отслеживаются и пресекаются.

Ранее живущие в Ленинградском зоопарке ночные хищники генетты неожиданно решили выйти на дневную прогулку. Звери, по внешнему виду похожие на нечто среднее между хорьком и котом, ведут ночной образ жизни, выходя на охоту только в сумерках, поэтому их появление перед посетителями — редкое явление, сообщили в пресс-службе зоопарка.