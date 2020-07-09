Подмосковье поднялось в рейтинге инвестиционной привлекательности

https://static.news.ru/photo/98985684-c1fa-11ea-ba7d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В прошлом году Подмосковье находилось на седьмом месте этого рейтинга, а двумя годами ранее — на девятом.

Мы начинали с 22-го места, а сейчас пятое. Каждый раз сложнее улучшать результат. Для нас экономика, инвестиционный климат — всё это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от COVID-19, были большие затраты, — цитирует телеканал «360» губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Он сообщил, что в каждом городе региона власти стремятся создать свой индустриальный парк, заботятся, чтобы инвесторы чувствовали себя защищёнными. Воробьёв подчеркнул, что расположение даёт области естественное преимущество перед другими регионами, в Подмосковье «высокий спрос и интеллектуальный потенциал».

Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнём и попробуем подняться ещё немного выше. Самое главное, чтобы во всех городах и регионах нашей страны экономика развивалась, а бизнес чувствовал себя комфортно и уверенно, — резюмировал Воробьёв.

Национальный инвестиционный рейтинг АСИ начало составлять в 2014 году. Тогда в него вошёл всего 21 субъект РФ, но уже в 2016-м были отражены показатели всех регионов страны.

Как писал NEWS.ru, объём инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости на фоне пандемии COVID-19 за первую половину 2020 года снизился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Наибольшее падение зафиксировано во втором квартале, когда объём сделок составил $491 млн. Данная цифра оказалась квартальным минимумом за 12 лет. С октября по декабрь 2008 года было $409 млн. Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составил $2–2,5 млрд, хотя ожидался уровень в $4,5 млрд. Основная часть транзакций (58%) с начала года пришлась на инвестиции в сектор жилой недвижимости. Интерес к сектору офисной недвижимости за год снизился с 35% до 24%. Третьим по популярности у инвесторов стал сектор складской недвижимости. Его доля с начала 2020 года выросла до 11%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5%.