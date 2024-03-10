Под Петербургом накрыли нарколабораторию в заброшенном доме В Ленобласти россиян задержали за организацию нарколаборатории

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Правоохранители Ленинградской области нашли крупную нарколабораторию в поселке Глажево, сообщает Telegram-канал SHOT. По версии специалистов, производством мефедрона в заброшенном доме занимались 37-летний и 40-летний местные жители, последний был ранее судим за хулиганство и нарушение ПДД. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков.

Отмечается, что во время обыска сотрудники обнаружили шесть контейнеров с 19 килограммами порошка, 90 литров сырья, химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.

Чуть позже в городе Кириши задержали 27-летнюю сообщницу задержанных, занимавшуюся поставкой сырья, из которого делали мефедрон. У нее дома нашли шесть килограммов готового мефедрона и около 400 граммов спайса.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По его информации, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета.

Представители онлайн-магазина позднее рассказали, что Ozon сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию. По данным пресс-службы, наркотики нашли работники склада.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.