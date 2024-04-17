Под Омском проверили тысячу женщин, чтобы найти мать младенца из помойки Под Омском женщина родила в парке и выбросила ребенка в мусорку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать, выкинувшая своего ребенка после родов в парке, стала фигурантом дела о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, передает УСКР Омской области. Инцидент произошел на пустыре за парком в селе Одесское. На видео следственного эксперимента женщина показала, где родила ребенка и в какой именно мусорный бак его выкинула.

Родила и оставила ребенка. В первый ящичек выбросила [ребенка], — рассказала 33-летняя сельчанка.

В Следком уточняют, что для поисков матери обнаруженного в мусорке ребенка были проверены более тысячи женщин. От них были получены образцы буккального эпителия.

Проведены сотни сравнительных исследований, а также генетические экспертизы, результаты, одной из которых подтвердили причастность одной из женщин к преступлению, — рассказали в УСКР.

Известно, что у женщины уже есть один ребенок — двухлетняя дочь. Живет она вместе с родителями. Свое решение отказаться от ребенка женщина объяснила жизненными обстоятельствами. Мальчик при этом родился здоровым. Его мать отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В феврале в Воронеже 17-летняя девушка выбросила из окна четвертого этажа своего сына сразу после его рождения. В отношении несовершеннолетней россиянки было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.