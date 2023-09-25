Под Омском многодетный отец убил двоих детей, шурина и покончил с собой

В рабочем поселке Любино под Омском 36-летний многодетный отец убил двух детей, мужа жены и покончил с собой, сообщает управление СКР региона. 30-летняя супруга с двумя другими детьми успела скрыться. До нападения мужчина она подала документы на развод, но супруг не хотел разводиться.

Вечером 24 сентября 36-летний местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать, — сообщили в СКР.

Известно, что мужчина убивал шурина и двоих детей из охотничьего оружия. В местной прокуратуре сообщили, что на место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук. Также начата проверка соблюдения законодательства органами системы профилактики, лицензионно-разрешительного законодательства по факту хранения огнестрельного оружия.

Ранее в Серпухове 49-летний мужчина попытался сжечь экс-сожительницу. Он облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была доставлена с ожогами в больницу. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей и у них часто были скандалы. Полиция объявила подозреваемого в розыск.