Наркоторговец попался полиции из-за скандала с супругой Под Нижним Новгородом у избивавшего супругу наркоторговца нашли 3 кг мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в городе Балахне Нижегородской области, прибыв на вызов по заявке о домашнем насилии, обнаружили в квартире нарушителя 3 кг мефедрона, сообщает Telegram-канал Mash. Полицию в квартиру вызвали соседи, насторожившись из-за продолжительных женских криков, так как супруги громко скандалили.

Как пишет Mash, наркотики хранились в коробке для обуви. В общей сложности там лежали 50 пакетов с белым порошком. Также в телефоне мужчины была найдена карта с GPS-координатами закладок по всей Балахне. Теперь оперативники вынуждены собирать расфасованный мефедрон по всему городу.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины. Силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков. В ходе обыска также обнаружили лабораторное оборудование, различные химические вещества, необходимые для синтеза наркотиков, а также четыре тонны наркосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере. Участники преступной группы находятся под арестом, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.