Под Курском после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель Старовойт: в Курской области в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат нанес удар в районе аэродрома в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В результате ЧП возник пожар на нефтенакопителе. По словам главы региона, в ходе атаки никто не пострадал.

Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, — написал Старовойт.

5 декабря губернатор сообщил, что два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ. По его словам, в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево. Жители обоих населенных пунктов не пострадали. В Теткино получили повреждения около 20 частных домов, практически во всем поселке нарушено электроснабжение, зафиксировано попадание в газовую линию. В Гуево также нарушено электроснабжение.

4 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Тишанка после обстрела со стороны ВСУ разрушено нежилое здание. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, однако повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.