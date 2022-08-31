Под Красноярском попавший в ДТП автомобиль разломился пополам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В городе Уяр Красноярского края легковой автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередач, перевернулся и разломился пополам. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний водитель, который находился в состоянии опьянения. При аварии он не получил никаких травм, кроме него в машине никого не было.

Полиция установила, что молодой человек управлял автомобилем, не имея водительских прав. Кроме того, выяснилось, что ранее он незаконно завладел еще одной машиной. Мужчина взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигранты устроили автомобильные гонки на территории овощебазы. Одна из машин, потеряв управление, врезалась в стоящую фуру. В результате погибли трое граждан Узбекистана.