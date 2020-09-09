Почву на закрытой свалке в МО хотят очистить с помощью Адамова дерева

https://static.news.ru/photo/7a3894fe-f276-11ea-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в качестве эксперимента высадили павлонии — растение, известное как Адамово дерево. Предполагается, что это позволит ускорить очистку почвы. Об этом рассказал глава Минэкологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Это абсолютно уникальные растения, которые очень быстро растут. Самое в них интересное — это то, что они способны питаться загрязняющими веществами, забирая их корнями из почвы. Мы посмотрим, как они работают, — цитирует его телеканал «360».

Министр добавил, что все высаженные на полигоне павлонии прижились.

Павловния — садо-парковое дерево, оно хорошо растёт в тёплом и влажном климате. Оно способно не только вытягивать из почвы вредные примеси, но и очищать воздух от пыли и углекислоты. Его древесина используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, разделочных досок и других изделий.

Ранее NEWS.ru писал, что до конца 2020 года власти Московской области намерены закрыть все мусорные свалки в регионе. На территории полигонов «Тимохово» и «Алексинский карьер» начнут работать комплексы по переработке отходов.