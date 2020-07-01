Побег заключённых из колонии предотвратили в Ульяновской области

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ульяновской области предотвратили побег заключённых из исправительной колонии № 10 в городе Димитровграде.
В ходе дополнительного комиссионного обследования объектов колонии и прилегающей территории они обнаружили замаскированный подкоп. Он находился в районе канализационно-насосной станции.
В настоящее время в колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента. Собранные материалы будут направлены в следственные органы,
По сведениям портала «ДимГрад 24», длина подкопа составляет 20 м и он на 3 м выходит за пределы последнего периметра ограждения колонии. Побег намеревались
Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии в марте из четырёх колоний сбежали более тысячи заключённых. Поймать удалось только чуть более 170 беглецов.
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