Побег заключённых из колонии предотвратили в Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/cb094ce0-bba6-11ea-9035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ульяновской области предотвратили побег заключённых из исправительной колонии № 10 в городе Димитровграде.

В ходе дополнительного комиссионного обследования объектов колонии и прилегающей территории они обнаружили замаскированный подкоп. Он находился в районе канализационно-насосной станции.

В настоящее время в колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента. Собранные материалы будут направлены в следственные органы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСИН.

По сведениям портала «ДимГрад 24», длина подкопа составляет 20 м и он на 3 м выходит за пределы последнего периметра ограждения колонии. Побег намеревались совершить двое заключённых. На свободе их доложен был ждать мужчина для последующей переправки через украинскую границу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии в марте из четырёх колоний сбежали более тысячи заключённых. Поймать удалось только чуть более 170 беглецов.