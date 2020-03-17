Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели молодой женщины, рядом с телом которой два дня просидела годовалая дочь умершей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели молодой женщины, рядом с телом которой два дня просидела годовалая дочь умершей. Об этом сообщает РИА Новости. Следственными органами ГСУ СК России...