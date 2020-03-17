https://static.news.ru/photo/00404d64-681e-11ea-ae58-fa163e074e61_660.jpgФото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заключённые в Бразилии совершили массовый побег из четырёх исправительных колоний штата Сан-Паулу. Это произошло после того, как местные чиновники запретили им выходить на свободу.
Из-за полуоткрытого режима работы колоний осуждённые могли заразиться коронавирусом на свободе, принести COVID-19 в пенитенциарные учреждения и инфицировать работников и других отбывающих наказание людей.
BREAKING: More than 1,350 inmates escape from prisons in SÃ£o Paulo after tensions over coronavirus restrictions; several guards being held hostage - EFE pic.twitter.com/cbibJzaXjk
Власти заявили, что им удалось поймать 174 беглеца, остальные пока находятся на свободе, уточняет Associated Press.
Ирландская Служба исполнения наказаний обратилась к правительству с предложением освободить из тюрем часть заключённых. По мнению работников, меру необходимо принять для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.