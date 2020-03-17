Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заключённые в Бразилии совершили массовый побег из четырёх исправительных колоний штата Сан-Паулу. Это произошло после того, как местные чиновники запретили им выходить на свободу.

Из-за полуоткрытого режима работы колоний осуждённые могли заразиться коронавирусом на свободе, принести COVID-19 в пенитенциарные учреждения и инфицировать работников и других отбывающих наказание людей.

Власти заявили, что им удалось поймать 174 беглеца, остальные пока находятся на свободе, уточняет Associated Press.

Ирландская Служба исполнения наказаний обратилась к правительству с предложением освободить из тюрем часть заключённых. По мнению работников, меру необходимо принять для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.

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