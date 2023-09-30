«Писькой торговать?»: на Кубани мать вышвырнула малолетнюю дочь из дома Под Краснодаром мать выгнала из дома дочь, поздно вернувшуюся с прогулки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Курганинске Краснодарского края мать вышвырнула из дома малолетнюю дочь, оскорбляя ее за позднее возвращение домой. Видеозапись инцидента с камер внешнего наблюдения в подъезде появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина бьет девочку и бросает спиной об кафельный пол. В связи с публикацией видео региональная прокуратура начала разбирательство.

Пошла ты [к черту]! <...> Вали [к черту] отсюда, [дуй] и гуляй хоть до ночи, понятно?! Не хочешь слушаться — вали [к черту] <...>Ты шлюха, чтобы до ночи гулять? А какого [черта] до ночи гулять тебе надо? По мужикам ходить, писькой своей торговать? — кричала женщина на дочь.

Прокуроры намерены дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

В августе в соцсети попало видео из Новосибирска, где мужчина избил своего ребенка на площадке во дворе дома и пригрозил сдать его в детский дом. Он унижал сына и бил его ремнем за то, что тот вышел играть во двор без разрешения.