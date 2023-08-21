Россиянин избивал сына на площадке и угрожал сдать его в детдом В Новосибирске СК проводит проверку из-за избиения ребенка отцом на площадке

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В Новосибирске мужчина избил своего ребенка на площадке во дворе дома и пригрозил сдать его в детский дом. Региональное управление Следственного комитета России начало проверку.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое местными жителями. В объектив камеры попал пьяный мужчина, который бил ребенка ремнем за то, что он ушел играть во двор без спроса. На видео слышно, как мужчина кричит на мальчика и унижает его.

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До этого педагог-психолог из Москвы узнала о педофилии бывшего мужа, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки в своей квартире. На записанных видео мужчина совращает двух несовершеннолетних. Находку она передала полицейским. Возбуждены уголовные дела.